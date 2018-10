„Minu mure on selles, et kool on olnud seal nagu majakas või tuletorn, mis on hoidnud eestlust ja Eesti riiklust,” rääkis Jüri Kraft. Ta kardab, et koolide liitmisel kaob eestlus ära.

„Mustvees on väike venelaste ülekaal. Piiriäärses olukorras vaatavad nad alati ka üle piiri, eriti kui kõrval on nii suur naaber,” ütles Kraft. „Kui 1991. aastal Eesti Vabariik kehtestati, ei pandud Mustvees kolm aastat Eesti lippu välja, kuna kõik ootasid, et nõukogude võim tuleb tagasi.”