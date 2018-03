Keemiarünnak Inglismaal: kas Moskva sõnum äraandjatele?

Ajaloost on teada, et Nõukogude Liit kasutas vastaste ja dissidentide likvideerimiseks salamõrvu. Kõige paremini läbi uuritud ja kirjutatud kaasus on ilmselt Lev Trotski tapmine 1940. aastal Mehhikos. Ent Venemaa päritolu luurajate hilisemas saatuses avas aga täiesti enneolematu peatüki kauaaegse Briti agendi Sergei Skripali ründamine Inglismaal Salisburys tänavu 4. märtsil.