Keeruta, lennuta! Kolhoosi jaanipeost ongi järel vaid “Saaremaa valss”

Just seal, mõni kilomeeter Palmse mõisast eemal, endise metskonnamaja ja Tõnissonide praeguse kodu juures tookord suurem osa materjali üles filmitigi. Kadunud on küll kaheharuline kask, mille all nahkpintsakus Georg lüüriliselt kalu tossutas, kuid teised kased on vahepeal kõvasti juurde kasvanud.

Kuna koht on teada, plaanib Maalehe toimetus koos sõpradega seal tähistada “Saaremaa valsi” peatset juubelit.