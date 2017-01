Juba eelmise aasta lõpus ähvardas Kehtna rahvast sularahata jäämine, sest vana sularahaautomaat on amortiseerunud ning uut SEB pank ei plaani alevikku uut panna.

SEBl on üle Eesti ca 250 sularahaautomaati ja selle võrgu efektiivsuse hoidmine on meie jaoks igapäevatöö. "Jah, kõne all olev ATM võetakse Kehtnas maha aasta esimeses pooles riist- ja tarkvara amortiseerumise tõttu. Uut investeerinut uue automaadi näol ei tehta madala kasutatavuse tõttu. Detsembrist 2016 tegeleme automaati enim kasutanud piirkonna klientide nõustamisega ja alternatiivide pakkumisega," selgitas Maalehele SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann.

Kehtnas on inimesed andnud üle 600 allkirja, et automaat alevikku ikka alles jääks. "Täna loodame, et SEB teeb õige otsuse ja jätab sularahaautomaadi alles. Häid alternatiive ei ole või ei ole me neid leidnud," kommenteeris olukorda vallavanem Indrek Kullam.

Piirkonnas elab ligi 2000 inimest, kellest valdav osa kasutab sularahaautomaati, SEB-i väitel kasutab sularahaautomaati pidevalt üle 500 kliendi, kuid sellest ei piisa aparaadi kasumlikkuse saavutamiseks.

„Pikendasime Kehtna ATM-i tööd veel paari kuu võrra (plaani järgi pidime ATMi maha võtma 9. detsembril), et täiendavalt uurida, kuidas mõjutab meie klientide elukorraldust sularahaautomaadi sulgemine ning anda neile täiendavat aega oma rahaasjade ümberkorraldamiseks," kommenteeris SEB jaepanganduse divisjoni juht Tõnu Sepp. "Oleme viimase kuu jooksul kontakteerunud enim automaati kasutanud selle piirkonna klientidega ja tuvastanud, et Kehtna automaat seisab valdava aja kasutuseta just seetõttu, et peamiselt võtavad kliendid sularaha Rapla või Kohila automaatidest, mis on selle piirkonna tõmbekeskusteks. Klientide sularahavajadus on üleüldiselt vähenenud, sest kaardimaksed on järjest paremini kättesaadavad. Jätkame klientidele helistamist, sest soovime, et nad oleksid muudatusest teadlikud ja see ei mõjutaks oluliselt nende senist elukorraldust.“

Facebookis ei ole inimesed panga otsust kommenteerides just rõõmsad. "Kas ikka kohe ei saa muudmoodi kui peab kellegi elu võimalikult raskeks tegema - vanurid, pensionärid, õpilased ja teised. Säilitame ääremaasid -ei tea millise valemiga, kui kõik teenused ära koristatakse," kurjustab üks ning teine lisab: "Loogiline, et pangaautomaadi kasutus on väike, kui seal pidevalt pole rahagi."