Esmaspäeval kaotati Kehtna valla ainus sularahaautomaat. Lähim koht sularaha väljavõtmiseks on nüüd Raplas.

Esialgu märgiti Kehtna A&O kaupluses asuva SEB pangaautomaadi eemaldamise kuupäevaks 6. detsember 2016, kirjutab ajaleht Raplamaa Sõnumid.

Vallavalitsus kogus selle vastu allkirju ning saatis protestikirju. SEB jaepanganduse divisjoni direktor Tõnu Sepp ütles 20. detsembril, et pärast kohtumist Kehtna vallavalitsusega jõuti arusaamale, et jäetakse kohalikele lisaaeg harjumaks sularahavabade arveldustega ning et automaadi orienteeriv mahavõtmine jääb 2017. aasta I kvartali lõppu.

Vallalegi ootamatult likvideeriti sularahaautomaat juba selle nädala esmaspäeval. Kehtna vallavanem Indrek Kullam leidis, et SEB pank on käitunud häbematult, sest vallavalitsust teavitati sularahaautomaadi äraviimisest alles pool tundi peale selle likvideerimist.

“Jõuga tehti ära,” ütles Kullam.

Pank põhjendas automaadi likvideerimist sellega, et paljud kliendid võtvad sularaha Raplast ja Kohilast ning Kehtna automaat seisis enamiku ajast kasutuseta. Klientidele, keda automaadi likvideerimine mõjutas ja kes soovisid abi rahaasjade korraldamisel, pakkus pank nõustamist.