Kehvad liiklusolud sulgesid Põltsamaa roosiaia

Põltsamaa rosaarium sulges esmaspäevast selleks aastaks ukse, sest tänu keerulisele liikluskorraldusele on külastajatel raske aiale ligi pääseda.

"Roosiaias on veel õisi ja nuppe üks jagu, kuid kahjuks on meie roosiaed alates 5. septembrist külastajatele suletud.

Põltsamaal on liikluseks suletud Pajusi maantee ning suur sild. Meie juurde jõudmine on võõrale (mitte Põlsamaa inimesele) praktiliselt võimatu. Eks seda teavad omast käest need, kes augustis siia teed otsisid, ja vähesed, kes lõpuks õige teeotsa ka leidsid ning kohale jõudsid," kirjutatakse roosiaia kodulehel ning vabandatakse kõigi ees, kes pettunult tagasi pidid sõitma.

Roosiistikuid on endiselt võimalik osta e-poest ja ette helistades või kirjutades ka kohapealt.

Ühtlasi annab roosiaed teada, et septembris jätkatakse aia renoveerimistöödega ning huvilistega loodetake taas kohtuda kevadel. Ja kohtumist on mõtet oodata , kui vaatad allolevast ahriivigaleriist, kui ilus on roosiaed täies õiteilus.