Keila elanikud tahavad jääda iseseisvaks

Keila linna elanikud käivitasid kampaania, et informeerida kaaslinlasi sundliitmisega kaasnevatest tagajärgedest ning tagada võimalikult suur osavõtt järgmisel nädalalõpul toimuvast rahvahääletusest.

Kui siiani on selleks valdavalt kasutatud sotsiaalmeediat, siis alates järgmisest nädalast minnakse oma sõnumiga ka juba nö päris maailma. Trükki ja jagamisele lähevad lendlehed ning iga Keila elanik saab üleskutse hääletusel osalemiseks ka oma postkasti.

15 aastat tagasi Keilasse kolinud Maret Lepiksaar, kelle algatusel loodi tuhandet inimest liitev Facebooki-grupp “Iseseisev Keila linn”, peab valitsuse sundliitmiskava täiesti arusaamatuks. “Hajaasustusega piirkondadel ja täies elujõus linnal on väga erinevad investeeringuvajadused, teenuste nõudlus ja arenguväljavaated. Naabervaldade omavaheline liitumine olnuks arusaadav käik, kuna iseseisvana jätkamiseks ei täida nad vajalikke kriteeriume. Keila linn on aga tugev ja toimiv omavalitsus, mille sundliitmiseks puudub nii õiguslik kui majanduslik põhjendus,” selgitas Lepiksaar.

Ka viis aastat Keilas elanud Keiu Valge rõhutab, et Keila linn vastab kõigile haldusreformi seaduses nõutud tingimustele, et jätkata iseseisva omavalitsusena. “Sundliitmine on meelevaldne võimu kasutamine ja Keila linna elanikena ei saa me sellega nõustuda. Ainus loogiline selgitus sellisele teerullitaktikale on õiguslikke ja majanduslikke eesmärke ignoreeriv poliitiline tagamõte. Kui valitsuserakondade tegelik eesmärk on uusi piire maha joonistades endale valimistel paremaid võiduvõimalusi kätte mängida, siis muutub kõik palju loogilisemaks,” lisas Valge.

Lepiksaare sõnul tuleb Keilal säilitada iseseisvus. “Siis võime kindlad olla, et meie kodulinn saab areneda just linnale ja siinsetele inimestele väärtust loovas tempos. Seega kutsume kõiki Keila inimesi üles mitte jääma kõrvalseisjaks ja osalema kindlasti rahvaküsitlusel,” lisas ta. “Ka möödunud nädalal Keilas käinud peaminister Jüri Ratase sõnul olevat kõik linnaelanike enda kätes.”

Rahvaküsitlus Keila iseseisvuse üle toimub 23. ja 24. aprillil ning sellest saab osa võtta nii elektrooniliselt kui ka tavapäraselt küsitluspunktides, mis asuvad Keila Tervisekeskuses ja Keila Kultuurikeskuses.