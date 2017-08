Keila rahvas sai endale uue turu

“Meie vana turg oli päris kuulus. Seriaalis “Õnne 13” filmiti kõik turustseenid just Keila turul,” teatab kohalik proua, kes on tulnud uuele turule kaupa uudistama. Ta lisab, et uut turgu ootasid nad juba ammu, seni sai värsket köögivilja osta ainult poest.

“Õnne 13” filmivõtteid meenutavad teisedki, kel on Keila turule asja. Tõsi, tükk aega polegi selle seriaali tegelasi turustseenides nähtud, sest vana turg lõpetas tegevuse Keila raudteejaama ümbruses toimuvate suurte renoveerimiste ja rekonstrueerimiste tõttu.

Uue turu moodustavad Keila raudteejaama lähistel mitu müügipaviljoni, kokku on katusealustes paviljonides kaheksa statsionaarset müügikohta. Lisaks saavad huvilised tulla turule kauplema oma teisaldatava letiga.

