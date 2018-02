Keisri lemmikõlu ja klaasmuna: väheseid tooteid, mis on 100 aastat vastu pidanud

Kas mõni toode on muutumatuna tootmises püsinud kogu selle sajandi?

“Sellele küsimusele on raske vastata,” tõdeb Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur Maie Pihlamägi. Ta arvab, et pigem on toote üldnimetus küll sama, aga sisu ilmselt mitte. Saja aasta jooksul on ju kõvasti tootearendusega tegeldud.

Kui otsida toidutööstusi, mis tegutsesid sada aastat tagasi ja ka praegu, siis on neid üpris vähe. Tartus asuv A. Le Coq on üks neist, kusjuures neil on sortimendis vähemalt üks samasugune õlu, nagu oli tootmises ka üle saja aasta tagasi.

Üle saja aasta on valmistatud ka köömnelikööri Kristallkümmel, mis on tõenäoliselt vanim Eestis seni tootmises olev kange jook.

Ajaloolane Maie Pihlamägi arutleb, et Eestis toodeti sada aastat tagasi näiteks mööblit, tsementi, linast riiet, vineeri, paberit, tselluloosi, telliskive, lupja ja põllutööriistu.

Üsna palju ettevõtteid lõpetas taasiseseisvunud Eestis oma tegevuse ja nüüd on neisse rajatud hotellid või restoranid.