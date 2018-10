Kel kõrvad on, see kuulgu: Maalehe tervisenõuanded nüüd ka taskuhäälingus

Taskuhäälingusaadet ehk podcast'i „Tervist!“ iseloomustavad märksõnad „tõenduspõhine“ ja „praktiline“. See on suunatud kõigile, kes oma tervisest hoolivad ning ise selle heaks panustada soovivad, teismeealistest kuni eakateni.

Saadet juhib arstiharidusega ajakirjanik, Maalehe tervisetoimetaja Aive Mõttus.

Seni on käsitlemist leidnud teemad nagu liigutamine ja liikumine, ületöötamise vältimine, gripp, eakate depressioon, insult, ning kõik need saated on järelkuulatavad. Sellenädalases saates võetakse vaatluse alla elu lõppvaatus – surm.

„Tervist!“ on igal huvilisel võimalik kuulata just talle sobival ajal Delfi taskuhäälingute „pesast“ Tasku, Maalehe kodulehe terviserubriigist ning levinumatest Androidi ning iOSi telefonidele mõeldud taskuhäälingurakendustest (Apple Podcast, Spotify jm).

Ettepanekuid, milliseid teemasid saates käsitleda, ootab saatejuht e-posti aadressil tervist@maaleht.ee.