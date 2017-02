Euroopa Liidu REACH-määrus paneb kemikaalitootjatele ja -käitlejatele mitmeid lisakohustusi, näiteks puudutavad need kemikaalide märgistamist, ladustamist, transportimist jmt ning ohutuse tagamist selle kõige juures.

Euroopa Liidu REACH-määrus paneb kemikaalitootjatele ja -käitlejatele mitmeid lisakohustusi, näiteks puudutavad need kemikaalide märgistamist, ladustamist, transportimist jmt ning ohutuse tagamist selle kõige juures. Foto: Rauno Volmar

Täna ja homme toimub Tallinnas rahvusvaheline seminar, mis toob Euroopa Kemikaaliameti ja kümne euroliidu riigi esindajad arutlema kemikaalide käitlemist reguleeriva REACH-määruse üle.

Seminari “REACH-määruse jõustamispraktikad” eesmärk on vahetada kogemusi ja rääkida määruse kehtima hakkamise praegusest olukorrast.

Osalejad Euroopa Kemikaaliametist, ministeeriumitest, keskkonna- ja terviseametitest, inspektsioonidest ning tööstusliitudest arutlevad REACH-määruse jõustamisega seonduvate valupunktide üle.

MTÜ Balti Keskkonnafoorum kemikaaliekspert Heli Nõmmsalu märgib, et muuhulgas käsitletakse seminaril selliseid teemasid nagu kokkupuutestsenaariumite kasutamine ettevõtetes ja nende kvaliteet; ohtlikele ainetele seatud turustuspiirangud ja registreerimiskohustused ning nendest kinnipidamise kontrollimine; tarbijate teadlikkus ja teabevahetus tarneahelas ning seos kemikaalide ja jäätmete vahel ainete taaskasutamisel.

Üldiselt on teada, et REACH-määrus paneb ka Eesti keemiatööstuse ettevõtete, eelkõige põlevkiviõli tootjate õlule rea uusi kohustusi. Kui määrust veel ette valmistati, oldi nendes ringkondades isegi hirmul, et uusi karme nõudeid ei suudeta täita ja mõni ettevõte võib selle tõttu lausa tegevuse lõpetada.

Kokkuvõte arutelust saab kõikidele huvilistele kättesaadavaks projekti LIFE Fit for REACH kodulehel.

Seminar toimub projekti LIFE Fit for REACH (“Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel”) raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjoni LIFE+ programm ja KIK.