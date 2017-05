Kersti Kracht liitub valimiste ajaks EKREga: olen ettevõtjana pettunud, kuidas riik meid kohtleb

Sügisel toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel on EKRE nimekirjas ka ettevõtja Kersti Kracht. "Kuna seisan soodsa ettevõtlus- ja maksukeskkonna eest, siis ainuke erakond, kes täna ettevõtjate peale mõtleb on EKRE.

Maksukoormuse tõus on mikro- ja väikeettevõtjatele seoses nende kobareelnõudega lihtsalt hävitav," lausus Kracht Maalehe veebile.

"Ma olen olnud üle kümne aasta aktiivselt poliitikas, osalenud kolme riigikogu valimistel, olnud Eesti Ettevõtjate Erakonna ja Arengupartei peasekretär. Erakondade programmides on alati kõik väga positiivne ja ettevõtlust toetav. Kahjuks on teooria ja praktika erinevad asjad ja need ei ühti erakondade programmidega. Ettevõtluskeskkonda toetav tegevus ei ole kobareelnõude menetlemine maksude osas ja kahjuks kõik need on maksutõusud, mitte langetamised. Me räägime kõrgest maksukoormusest ja muukui tõstame makse, selle asemel, et lihtsalt aeg maha võtta ja eesmärk paika panna," selgitas Kracht, miks ta otsustas just EKRE nimekirjas kandideerida.

"Mul saab sellel aasta 14.augustil täis ettevõtja staaži 30 aastat. Ja ma olen pettunud, ettevõtjana pettunud, kuidas riik meid kohtleb," sõnas ta.

Küsimusele, kas ta plaanib ka erakonda astuda, vastas Kracht, et selle otsustab ta hiljem.