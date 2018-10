Kes ehitas? Räpina pangaautomaadi juurde viiva trepi paigaldaja on teadmata

Küsimusele, kas teie ehk siis vallavalitsus tegi abistava trepi, vastab vallavanem Enel Liin eitavalt ning lisab, et ta ei tea, kelle kätetöö see on.

Ka Swedbanki komunikatsioonispetsialist Liidia Kaljundi ei oska trepi kohta muud öelda, kui et pank seda teinud ega paigaldanud pole.

"Ajutine lahendus trepi näol automaadi ees pälvib küll meie (vallavalitsuse - toim) heakskiidu, et inimesed kuidagigi tehinguid teha saaksid, kuid saabki olla vaid hädaabinõu. Kõrval olev uks, mis avaneb väljapoole, on siiski haldushoone evakuatsiooniväljapääs ja seda ei tohi turvalisuse kaalutlustel sulgeda," selgitab Räpina vallavalitsus oma Facebooki lehel.

Swedbanki rahaautomaat paigaldatakse uude kohta, Kooli tn 19 asuva hoone külge eeloleval kolmapäeval ehk ülehomme. Seni saavad aga kõik pangaautomaati kasutavad räpinalased salapärast trepiehitajat vaid tänada - muidu jääks nii mõnelgi lühemat kasvu inimesel raha automaadist kätte saamata.