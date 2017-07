Kes keda mürgitab? Mesilaste surm lõi usu mahe-Eestisse kõikuma

Juulis mesilastele surma toonud juhtumid on pannud avalikkuse kahtlustavalt küsima, mis põldudel üldse toimub, ning põllumehi üleüldises mürgitamises süüdistama.

„Kui liiklusega võrrelda, siis on see sama, kui võetakse kinni üks roolijoodik ja tehakse järeldus, et kõik autojuhid on purjus,“ ütleb Tartumaa põllumees Madis Ajaots.

Mesinikud on ka ise laiemalt nõus, et on põllumeestega partnerid, kuid tõdevad, et nende hääl kõlab tunduvalt nõrgemini ning neid võetakse vähem kuulda.

Tänavu on olnud kokku viis juhtumit, mil mesilaste hukkumises kahtlustati pestitsiidide kasutamist. Kolmel juhul leidsid need laboris kinnitust.

"Seda ei oska ma öelda, kes oskab seda öelda," vastas põllumajandusameti kommunikatsiooni peaspetsialist Annika Kubja küsimusele, mis mesilastega siis ikkagi juhtus ja kes peaks seda uurima.