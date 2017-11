Kes tahaks saja aasta pikkust kodulaenu?

Heal juhul võib ainult intresside maksmisele rajatud laen teha oma kodu hankimise oluliselt lihtsamaks. Miks aga Eestis pangad selliseid kodulaene ei paku?

Swedbanki eraisikute finantseerimise divisjoni juhi Tarmo Ulla sõnul maksab Rootsis suur osa laenuvõtjaid elu lõpuni intresse ja laen pärandatakse pärijatele.

“See on tinginud olukorra, kus eluasemelaenude portfell kogu Rootsis aina kasvab – see on nii, kuna laene tagasi ei maksta, hinnad kerkivad ja laenuvõtjaid tuleb juurde,” ütles Ulla. Rootsis arutatakse nüüd, kas ja kui suurt osa laenust peaks laenuvõtja edaspidi igal juhul tagasi maksma hakkama.

Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs ütles, et ainult intressi tagasimaksmisega eluasemelaenude kasutamine on lisaks Rootsile levinud paljudes Lääne-Euroopa riikides: Taani, Holland, Ühendkuningriik. Samuti mujal maailmas nagu näiteks Austraalia ja Korea.

“Vähem on need levinud riikides, kus hakati eluasemelaene väljastama hiljem, näiteks endised kommunistlikud riigid, kuid ka Soome ja Hispaania.