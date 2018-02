Kes või mis on küüp? Kui tead, osale konkursil!

Küüp tuletikkude tarvis.

Möödunud aasta detsembris kuulutasid Tuhala Ajaloo- ja Kunstikambri MTÜ ning Maaleht välja teise puutöökonkursi, mille teema on küüp. Nüüd teatame, et varem välja kuulutatud konkursi lõpptähtaeg on nihkunud poolteist kuud hiljemaks.