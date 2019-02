Keset Tartu linna voolab saladuslikust torust midagi Emajõkke

Üks koht, kus sadevesi on toruga jõkke juhitud, asub äsja toimunud Eesti Laulu poolfinaalide toimumiskoha ehk Tartu Ülikooli spordihoone taga. Sinna on rajatud ka vall jõe ja elumajade vahele, mis peaks jõe veetaseme tõusu korral majad kuivad hoidma.

Toru jookseb Emajõkke Foto: Argo Ingver

„Lund on nii palju sadanud, et sel aastal on kindlasti oodata suurvett ja peab olema valmis, et tuleb vett jõkke pumbata,” märkis Haak. „Inimestele meeldib vee ääres olla, kuid nad on väga pahased, kui vesi tuppa tuleb. Eks ta on kahe otsaga asi.”

Samas ütles ta, et esimese vabariigi ajast on väga palju pilte, kuidas Supilinnas paadiga sõideti. „Kaldakindlustused on esimese vabariigi ajal tehtud, jõge kindlustati, et see väga tuppa ei tuleks. Majad on madalal ja Supilinnas praktiliselt vaid sümboolse vundamendiga, nii et see teema on seal tõsine,” tõdes Rein Haak. „Nõukogude ajal kasutasid tööstused palju vett maa seest ära, nüüd on tööstusi linnas väheks jäänud ja põhjavee tase tõusnud.”