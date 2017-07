Kesine toidulaud ajab karud mesilate kallale

Mesila. Foto on illustratiivne. Foto: Sven Arbet

“Jõhvi külje all Kahula küla kandis, kus mu vanematekodu on, käib karu iga nädal lausa õue peal tarude juures − üks taru on lausa akna all. Seal on noor koer, kes karu nähes kohe tuppa pakku jookseb, siis ema teab, et tuleb jälle minna õue karu hirmutama,” rääkis mesinik Ardo Lilium.