Keskkonnainspektorid otsisid kahel korral saarlase kodust keelatud vähke

Saarte Häälele kirjutas saarlane, kelle kodus käisid keskkonnainspektorid kahel korral vähke otsimas.

"2. augustil kella 10.30 paiku vurasid minu koduõue sinised maasturid, millest väljusid üleni sinisesse riietatud keskkonnainspektsiooni (edaspidi KKI) inspektorid. Esialgu arvasin, et inspektorid on eksinud ja tulid teed küsima. Vähipüügihooaeg oli just alanud ja kohalikuna tean, kus miski asub. Aga oh seda püha lihtsameelsust! Vähke tuldi otsima minu kodust. Ma ei saanud algul arugi, miks peaks vähikontrolli teostama minu kodus. Vähki püütakse ikka jõgedest. Seda ma ütlesin ka inspektoritele," kirjutas saarlane.

Pärast läbiotsimist ja leitud vähkide ülemõõtmist selgus, et kõik on seaduslik ja korras. Kuid sellega juhtum ei lõppenud.

"22. augustil oli autode ja inspektorite arvu kahekordistatud. Paistis, et eelmine kord oli vist millestki puudu jäänud," nentis saarlane. Ka seekod midagi kahtlast ei leitud.

