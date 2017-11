Keskkonnainspektsioon soovitab sõnniku võimalikult kiiresti põldudele vedada

Selle sügise erakordsete ilmaolude tõttu on sõnnikulaotamine põldudele osutunud väga keeruliseks, kuid keskkonnainspektsioon palub põllumeestel teha kõik endast olenev, et sõnnik saaks enne talve põldudele laotatud ja sisse küntud. Selleks tuleks valida kõige kuivemad alad ning sõnniku laotamisel arvestada kindlasti ka lubatud piirnormidega.

„Keskkonnainspektsioon juhib tähelepanu asjaolule, et põllumehed peaksid praegustes keerulistes ilmastikuolude kasutama kõiki võimalusi, et kiirendada sõnnikulaotamisega seotud töid. Selles olukorras püüame olla nii mõistvad kui võimalik ning lähtume eeskätt ilmast ja oludest. Praegu on oluline, et põllumehed saaksid oma sügistööd lõpule viia, “ ütles Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna juhataja Allar Leppind.

„Ilmaprognoosi vaadates sulab praegune õhuke lumekiht ilmselt ära ja ka lähipäevade õhutemperatuur on pigem plusspoolel. Seega kui põld kannab, lumekatet ega liigvett ei ole, peaks nüüd proovima sõnniku välja vedada, sest enne kevadet paremat momenti ei pruugi tulla,“ lisas Leppind.

Keskkonnainspektsioon kutsub põllumehi üles ka omavahelisele koostööle sõnnikuhoidlate ja laotustehnika jagamisel ning laotamiseks sobivate maatükkide leidmiseks ja kasutamiseks.

Seadusest tulenevalt on sõnniku laotamine keelatud 1. detsembrist kuni 20. märtsini või kui maapind on lumega kaetud, külmunud või üle ujutatud. Piirangu eesmärk on ära hoida sõnnikus olevate toitainete leostumine pinna- ja põhjavette, mis on väga tõsine keskkonnaoht, seda eriti kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkondades, sealhulgas nitraaditundlikul alal.