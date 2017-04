Keskkonnakomisjon langetab otsuse karusloomakasvatuste kohta

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil on päevakorras 14 riigikogu liikme algatatud loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse keelata loomade pidamine, samuti nende aretamine ja paljundamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil. Käesolev seadus hakkaks kehtima alates 2028 aasta 1. jaanuarist.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on teemat arutatud nii karusloomakasvatust pooldajate kui ka karusloomakasvanduste vastastega juba pikemat aega. „Karusloomafarmide keelustamise poolt on Eestis kogutud üle 10000 toetusallkirja. Ühelt poolt on tegu majandushuvide ja teisalt loomakaitse ning eetika probleemide põrkumisega. Igal juhul on tegemist ajaloolise sündmusega, sest antud küsimus läheb vaatamata komisjoni otsusele ka mai kuu jooksul suurde saali hääletusele,“ ütles Vakra. Ta lisas, et teema käsitlemise juures on väga tähtis ka asjaolu, missugune on loomade pidamise viis ja kuidas on karusloomafarmides täidetud keskkonnanõuded.

Eestis kasvatatakse karusloomadena tšintšiljasid, küülikuid, naaritsaid ja rebaseid. Kokku peetakse Eestis umbes 200 000 karuslooma.

Komisjoni istungil toimuvale arutelule on kutsutud eelnõu algatajate esindaja, samuti Loomade Eestkoste Organisatsiooni Loomuse, karusloomakasvatajate, maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad.