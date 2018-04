Keskkonnaministeeriumi serveriruumi põlengus andmed ei kadunud ning kõik teenused töötavad

Neljapäevane põleng maa-ameti serveriruumis viis paariks päevaks rivist välja osa keskkonnaministeeriumi valitsemisala e-teenuseid ja portaale, kuid esmaspäeva hommikul kasutajate jaoks enam tõrkeid ei olnud.

„Kõik e-teenused, mis on avalikkusele ette nähtud, töötavad,“ ütles keskkonnaministeeriumi IT-juht Marko Arula. Kui laupäeval oli veel probleeme keskkonnaregistri, ilmateenistuse või Eesti Looduse Infosüsteemiga, siis praeguseks on ka need töökorras.

” Pole mõtet taastada olukorda ebarahuldavana, nagu ta enne õnnetust oli. Marko Arula

Iseenesest süttinud UPS-i akud lähedalolevaid servereid ei kahjustanud. „Enamik andmeid ei saanud üldse kannatada, saime samad andmekandjad tööle rakendada ning polnud midagi viga. Mingisugustes kohtades kasutati veidike varukoopiatelt taastamist, aga kõik on alles,“ sõnas Arula.

Konkreetseid plaane, kuidas andmehoiustamine lähitulevikus ümber korraldada, veel ei ole. Nõu peetakse erinevate variantide üle.

„Selge on see, et pole mõtet taastada olukorda ebarahuldavana, nagu ta enne õnnetust oli,“ ütles Arula. „Seal oli puuduseid, millest olime teataval määral teadlikud, muudatused olid kavandatud, aga ajaloolistel põhjustel oli nendega nii nagu oli. Kui me nüüd oma teenused üles ehitame, siis me teeme seda teisel viisil.“