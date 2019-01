Keskkonnaminister Riigikogule: jäätmeseaduse menetlemise peatamine on vastutustundetu

Kuigi seaduseelnõu algteksti ettepanekute ja suure osa muudatusettepanekute asjus valitses Kiisleri arvates üksmeelel, sündis Riigikogu keskkonnakomisjonis eile otsus eelnõu menetlus peatada.

Ministri sõnul on selline samm ennekõike kahjulik Eesti elanikele ja ettevõtetele – seda nii mugava jäätmesortimise puudumise kui jätkuva bürokraatiarohkuse tõttu.

„On piinlik, et Rainer Vakra pole keskkonnakomisjoni esimehena suutnud 17 kuu jooksul hääletusele panna mitte ühtki jäätmeseaduse muudatusettepanekut, mistõttu komisjoni liikmed ei ole saanud ka otsustada, milliseid ettepanekuid toetada ning milliseid mitte,“ väidab Siim Kiisler ning lisab, et jäätmekorraldajad on muudatusi oodanud juba pikemat aega.

„Sellest seadusest rääkides on avalikkuses viimasel ajal keskendutud ennekõike ladestustasu tõstmisele ja pakendite kohtkogumisele, kuid seaduseelnõus on palju muid olulisi sätteid, mida on pikisilmi oodatud,“ selgitab minister.

Jäätmeseaduse vastu võtmata jätmine läheb tema sõnul Euroopa Liidu rikkumismenetluse algatamisel Eestile lõppkokkuvõttes kalliks maksma minna.

Olgugi et jäätmeseaduse eelnõu menetlus praegu peatati, kavatseb keskkonnaministeerium leida lahendusi, kuidas jäätmete ringlussevõtu eesmärkide saavutamisele lähemale jõuda.