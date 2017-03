Kevad on visa tulema, reedel hakab taas lund sadama

Kolmapäeval (29.03.) on veidi mõjusam kõrgrõhuvöönd. Öö oli sajuta. Päeval lisandub läänekaarest niiskemat õhku ja mõnes kohas sajab nõrka lund ja lörtsi.

Tuul on võrdlemisi nõrk ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur langeb öösel rannikul 0°C, sisemaal -5°C ümbrusse, päeval tõuseb üle 0°C (1..5°C).

Neljapäeval (30.03.) liigub Skandinaaviast kõrgrõhkkond üle Läänemere ning selle servas on meie ilm peamiselt sajuta. Üksnes öö hakul ja uuesti õhtul on üksikutes kohtades nõrga saju võimalus. Tuul on nõrk ja läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel -1..-6, päeval tõuseb taas veidi üle 0°C (1..4°C).

Reedel (31.03.) liigub üle Läänemere nõrk madalrõhuvöönd ja selle järel tugevneb uuesti kõrgrõhuhari. Õhk muutub niiskemaks ning sajab lund ja lörtsi. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel -3..+1, päeval tõuseb 2..6°C-ni.

Laupäeval (1.04.) laieneb madalrõhuala üle Läänemere. Öö on suurema sajuta, varahommikul jõuavad lörtsi- ja vihmapilved Lääne-Eestisse ja päeva peale jõuavad Peipsi äärde. Öösel tugevneb kagutuul, päeval pöördub tuul lõunasse ja edelasse. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, päeval tõuseb 2..7, pärastlõunal saartel ja Edela-Eestis 10°C ümbrusse.

Pühapäeval (2.04.) liigub uus osatsüklon Soome poole ja läänekaarest lisandub meile soojust ja ka veidi niiskemat õhku. Kohati sajab vihma. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 2..7, päeval 4°C-st meretuulega rannikul 10°C ümbrusse sisemaal. Kui soojem õhumass Lätist põhja poole ulatub, siis tõuseb temperatuur 4-5°C kõrgemale.

Esmaspäeval (3.04.) öösel liigub üle Eesti madalrõhulohk, päeva peale tugevneb kõrgrõhuhari. Siin-seal sajab vihma. Läänekaare tuul on puhanguline. Õhutemperatuur on öösel 1..6, päeval 5..10°C.

Teisipäeva (4.04.) öösel on mõjusam kõrgrõhkkond. Ilm on vaikne ja võrdlemisi selge taevaga. Päeval suureneb Skandinaaviast madalrõhkkonna surve ning edelatuul tugevneb, aga sadu ei jõua. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval 6..11°C.