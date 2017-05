Kevadtormil osalejad liituvad homme talgutega Vabadussõja ühe tähtsama murdelahingu mälestussamba juures

Anija vallas taastatakse Eesti Vabariigi 100. juubeliks Kehra lahingu mälestussammas.

Laupäeval, 13. mail algusega kell 10.00 on Lahinguvälja raudteejaama juurde oodatud kõik, kes soovivad osaleda talgutöödes, et muuta taastatav sammas paremini nähtavaks ja hästi ligipääsetavaks. Vabadussõja mälestussamba taastamine Lahinguvälja raudteepeatuse lähistel on Anija valla ja kogu Eesti rahva väärikas kingitus Eesti riigi 100. juubeliks. Laupäeval toimuvate talgutega liituvad ka kaitseväe õppusel Kevadtorm osalejad, kelle seas on nii kaitseväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasvägede sõdurid.

Kaitseväe Peastaabi major Viljar Kurg: „See, et me oleme homme oma kaitseväelastega seal ja toetame mälestussamba taastamist, on meie auvõlg kõigi Vabadussõjas võidelnud ja langenud vaprate Eesti meeste ees. Samuti on see suurepärane võimalus anda noortele meestele võimalus teha oma kätega midagi reaalselt ajaloo talletamiseks. Loodan et see jääb neile meelde ja toob Eesti ajaloo tähtsaima ajajärgu neile lähemale.“

4. jaanuaril 1919 toimunud Kehra lahing oli Vabadussõja esimene edukas soomusrongilahing ja üks tähtsaimatest murdelahingutest, mis peatas punaste vägede pealetungi Tallinnale. Lahingu saatuse otsustas soomusrong number 1, mis komandör Anton Irve juhtimisel Kehra jaamast vaenlasele vastu läks. Praeguse Lahinguvälja raudteepeatuse juures peetud lahingus hävitati punaste väeüksus ja peatati vaenlase pealetung Tallinnale.

Kehra lahingu võidust sai alguse Eesti rahvaväe kiire edu terves Eestis ja punased tõrjuti piiri taha. Juba pooleteise kuu pärast kontrollis Eesti riigi võim kogu Eesti ala, luues sellega aluse Eesti Vabariigi loomisele.

Anija vallavanema Arvi Karotami sõnul on Kevadtormil osalejate liitumine Lahinguvälja mälestussamba talgutega suur au: “See, et rahvusvahelisel õppusel osalevad kaitseväelased ja liitlased on otsustanud üheskoos panustada ka Eesti ajaloo väärtustamisesse, on oluline märk nende pühendumisest Eesti kaitsele.”

Anija vald on mälestussamba taastamiseks kutsunud üles tegema annetusi. Avatud on arvelduskontod, kuhu kahe kuu jooksul, võidupühaks, on eesmärk koguda vähemalt 10 000 eurot. Annetada võivad nii eraisikud, kogukonnad, ettevõtted, vabaühendused. Ülekande tegemisel palutakse lisada annetaja nimi, et samba juurde tulevale tänutahvlile kirja panna kõigi alates 10 eurot annetanud toetanute nimed.

Mälestussamba kavandi valmistas skulptor Ernst Jõesaar 1930ndate lõpul. Kaitseliidu algatusel ja toel püstitati mälestussammas, mis plaaniti avada 23. juunil 1940. Avamisele tõmbas kriipsu peale nõukogude okupatsioon. Alanud sõja tõttu jäi sammas ametlikult avamata ja 6,5 meetri kõrgune graniitsammas lasti nõukogude vägede poolt õhku.

Partneritena on mälestussamba taastamisse kaasatud Eesti Sõjamuuseum ning Kaitseliit. Lahinguväljale rajatav mälestussammas avatakse Kehra lahingu 99. aastapäeval, 4. jaanuaril 2018.

Lahinguvälja mälestussamba taastamiseks saab annetada Anija Vallavalitsuse arvelduskontodele:

EE782200001120154013 (Swedbank),

EE251010002018899000 (SEB)