KIBE hoop: miski ei muutu poes enam odavamaks

Tänavu oktoobris maksid toit ja mittealkohoolsed joogid aastatagusega võrreldes 7,9 protsenti rohkem, teatas statistikaamet. Aastaga on köögivili kallinenud ligi 18%, piim, piimatooted ja munad 13% ning puuvili 11%.

“Tavapärane toidukorv on ikka kasvanud nii umbes 20–30 protsendi jagu, mitte kaheksa ja vähem protsenti,” pole ametliku statistikaga nõus Tartumaal Nõo vallas elav pereema Jaanika Iljas.

Konjunktuuriinstituudi kodulehel on näha, et aastataguse ajaga võrreldes on poodides vaid mõni üksik kaup natuke odavamaks muutunud. Samas on terve ports toidukraami läinud tunduvalt kallimaks, näiteks mugulsibula hind on tõusnud lausa 79 protsenti ja pakivõil 61 protsenti.

Ka Siim Nestor ütles, et palgakasvule jääb toiduainehindade tõus alla tänavugi. “Kui keskmine brutopalk kasvas esimesel poolaastal veidi üle 6 protsendi, siis toiduainehinnad veidi alla 5 protsendi,” tõi ta näite. Pikema perioodi võrdluses on vahe märksa suurem: võrreldes 2014. aasta esimese poolega on keskmine palk suurenenud 20%, toiduainehinnad aga kõigest 3%.