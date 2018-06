KIBE STATISTIKA | Eestis on sajandi jooksul põlenud tuhandeid hektareid metsa

Eesti tuleroaks? Kas suudate ette kujutada üht tulekahju ühel jalgpalliväljakul? Aga kas ka 1700-l, loe: tuhande seitsmesajal jalgpalliväljakul ühekorraga, mis oli meie kärssav reaaalus aastal 2006?

Maalehe palangukokkuvõtte aluseks on ajakirjas Eesti Mets, aastaraamatus „Mets” ja juubeliraamatus „Päästeamet 25 – meie lugu” ilmunu, lisaks andmeid Vikipeediast, Õhtulehest ja eri veebisaitidelt.

Mõõdustikust seda, et põhimõõt hektar = 100 x 100 meetrit, 1 jalgpalliväljak on 0,71 hektarit. Ruutkilomeeter, ehk siis ruut 1 km x 1 km on 100 hektari suurune.

1921-1939

Tulekahjurohkeimad olid 1921, 1933 ja 1939, mil kannatada sai vastavalt 2278, 4733 ja 2790 hektarit metsa. Enim oli tulekahjusid niigi heitlikul aastal 1933 – kokku 578.

1950-1959

Aastail 1950-1959 olid eelmise sajandi teise poole suurimad metsapalangud, mil 625 põlenguga hävis 14 265 hektarit metsamaad. Suurimate kahjustustega aastad olid 1950, 1951 ja 1959. Aasta 1951 Vihterpalu põleng laius 2000 hektaril.