Kihnu majakavahiks kandieeris üle 30 inimese, valituks osutus põline kihnlane

Viimastel kuudel on Maalehes, erinevates meediaportaalides ja sotsiaalmeedias ilmunud töökuulutused Kihnu saare erinevatele ametikohtadele. Inimesi vajatakse koolidirektorist viiuliõpetajani. Mitmed kohad on endiselt pakkumisel, kuid majakavaht on nüüdseks valitud.

Kihnu majakavahi ehk kihnu keeles puaegivahi ametikohale kandideeris üle 30 inimese. Ametisse valiti lõpuks siiski oma saare inimene - elupõline kihnlane Elly Karjam.

Miks kihnlased Elly majakavahiks valisid? Eks ikka sellepärast, et puagivaht ei valva ainult majakat. Majakavahi töö tähendab ka aktiivset suhtlemist, ettevõtlikku meelt ja saare elu tundmist. See on tänapäeva mõistes ka giiditöö: tore ja avatud suhtlemine, ettevõtlik ning rõõmus meelelaad on need omadused, mis naisel olemas.

Elly on neli viimast aastat töötanud vanemmadrusena Tallinna Tehnikaülikooli uurimislaeval Salme. Ta on mitmekülgne inimene, elus on ta pidanud ka seebi- ja jäätisemeistri, giidi, kodumajutaja ning kuduja ametit.

Laevatööl, kui aega üle jäi, sai valmis nii mõnigi käsitsi kootud rahvuslik kampsun ehk troi. Kihnu troisid on naine kokku kudunud üle saja.

"Peab tegema seda, mida armastad," sõnastab hakkaja naine oma elufilosoofia.

Eile oli Ellyl viimane tööpäev Salmel. Kihnu majakavahiks asub ta 1. maist.

Kui peaksite sel suvel Kihnu jõudma, siis minge kindlasti ka majaka juurde ja küsige kohalikku jäätist, sest Elly on juba aastaid teinud omanimelist käsitööjäätist.

Mis saaks olla veel mõnusam, kui nautida Kihnus nautida kohalikku jäätist ja merevaadet!