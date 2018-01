Kihnu otsib nelja töötajat: iga aastaga on järjest keerulisem ning pilk tuleb pöörata mandrile

Sihtasutus Kihnu Kultuuriruum otsib enda sekka aastaringseks tööks Metsamaa pärimustalu perenaist, majakavahti ning hooajatöölisi, kes aitaksid suviseid pidusid pidada. Kihnlaste hulgast töötaja leidmine on üha keerulisem, kuid ega mandriltki eriti näkka.

Sel aastal saab vabariigi sünnipäevaks kauni välimuse ja toeka sisu Kihnu saare lõunaosas paiknev Metsamaa talu, mida on ehitatud juba kümmekond aastat. Eesoleval suvel hakkavad seal varasemast hoogsamalt toimuma külapeod, etendused, kontserdid, pilli- ja käsitöölaagrid ning kõik muu, mis Kihnu juurde käib. Kohvikule lüüakse samuti hääled kindlasti sisse.

"Oleme nüüd kümme aastat nii-öelda betooni investeerinud, aga inimesi ei ole," ütleb SA Kihnu Kultuuriruum juhataja Mare Mätas, kes on asunud talule perenaist otsima. "Kihnus on tööjõupuudus juba ammu, aga praegust olukorda võib kutsuda kriisieelseks seisundiks."

Kui viie-kuue aasta eest võis panna kuulutuse kohalikku lehte ning oli, kelle seast valida, siis nüüd on lootusrikas pilk üha rohkem mandri poole suunatud. Lisaks Kihnu vähenenud püsielanike arvule, on Mätase sõnul vähem neid, kes tööd teha tahaksid. "Oleme jõudnud heaoluühiskonna staadiumisse ehk lihtsam on ära elada töötu abirahast," järeldab Mätas nukralt.

Majakavaht on tavaliselt kohalik

Pimedamal ajal on Kihnus elu vaikne. "Kogu majandus on pöördunud turismimajanduseks ja see tähendab väga intensiivset hooajatööd. Kõik tuleb ära teha suvekuudel, et septembris algaval vaiksel ajal saaks ära elada," ütleb Mätas.

Las siis õpilased-üliõpilased suvel töötavad? Neidki ei saa nii lihtsalt tööle võtta, sest kool on enamasti jaanipäevani, aga saarel oleks vaja toimetada juba mais. Eriti keeruline olla leida kokka, kes kohvikut peaks. Kohalikud noored on enamasti ka rakkes, ent nendest jääb väheks.

Vahel tulevadki tagasi kihnlased, kes tahavad mandrilt või välismaalt tagasi tulla ning kellel on elukoht saarel olemas. "Mandriinimestega teeb olukorra keeruliseks see, et on raske leida elamiskohta, kuna kõik toad on inimestel suvel kodumajutuseks tehtud. Siiski, kui on potentsiaaliga inimene, kelle tahtmine tugev, leiaks elamiskoha ka," ootab Mätas iga huvilist.

Majakavahid on Kihnu saarel ikka kohalikud olnud, aga nüüd võib vahimeheks hakata mandrikas. Siiski - sealtki huvilise leidmine pole lihtne. "Soome ja Norraga palkadega ei jõua konkurentsis püsida. Mis siis teha tuleb, kui ma ei leia töötajat ja pean hakkama hüpersuurt palka maksma? See tähendab seda, et peaksin majaka pileti hinda tõstma ning see oleks õpilastele ja pensionäridele liiga suur," pole Mätas kuigi optimistlik.

"Huvitav on see, et oleme igal aastal kõik oma asjad sügiseks ikka tehtud saanud," ei ole päris kriis veel Mare Mätase hinnangul Kihnu saarele jõudnud. Ta ootab avaldusi vabadele kohtadele jaanuari lõpuni.