KIIKSUGA NUKUGALERII | Ehituspood, anatoomiaõpik ja kirjandusklassika sünnitavad erilise ilu

Iga nukk algab ideest, milleks võib ainet anda ka kirjandusklassika. Näiteks Shakespeare, vendade Grimmide või Victor Hugo teosed. Järgmisena on tähtis töömaterjal, millest põhiosa alates karkassitraadist on saadaval igas tavalises ehitusmaterjalide poes. Aga kindlasti lisanduvad ka kõikvõimalikud kodused varud: sitse-satse-pitse või näiteks äraviskamata jäänud saeketi tükk... merineitsi selgrooks.

Ilulembese naisterahva ilumeel on aga vahva kiiksuga nii, et iga nukk jutustaks oma isikupärast lugu. Et vaatamist oleks enam kui hetkeks. Silmakem kasvõi Punamütsikest, kes uhkeldab hundinahaga, või siis õnnetut Merineitsit, kelle kalasabast on tükk... nahka pandud. Silmakem ka granaadiga mänginud naist, kelle kätt asendab nüüd metallkarkass. Ja millised ilmed nägudes, loomisel abiks liim, niit, nõel.

Gerri Orgma on oma nukuvalmistamise oskusi jaganud nii lastele kui täiskasvanutele. Praegugi on Jõhvi raamatukogus koos ta nukkudega väljas näitus, mis õpetab, kuidas teha oma nukk. Ja selle näituse tähtsaimaks eksponaadiks on Gerri sõnul... joonisterohke anatoomiaõpik.

„Sellised näitused toovad raamatukogu tegevusele tähelepanu, samuti aitavad reklaamida oma piirkonna andekate inimeste tegemisi. Nukunäitus on toonud raamatukokku palju inimesi ja mitte kõik pole raamatukogu aktiivsed kasutajad. Lugejate vaimustunud tagasiside paneb meid edasi pingutama ja uusi nii vahvaid näitusi korraldama,” leidis raamatukogu direktor Ingrid Spitz.