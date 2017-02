Tartu kiirabi koolituskeskuse koolitusjuht Andras Laugamets toonitab, et vingugaas on lõhnatu salakaval tapja.

"Kui kiirabil polnud veel vingudetektoreid, siis oli mitu juhust, kui korterisse sisenenud kiirabitöötajad said ka ise vingumürgituse. Siis otsustasimegi soetada oma elu kaitseks professionaalsed detektorid. Kui maja just ei põle, siis on nendeta kohe raske aru saada, miks inimene maas lamab," räägib ta.

Meedikud on detektoreid kasutanud juba viis aastat ja selle aja jooksul on vingumürgitusi diagnoositud varasemast kolm ja pool korda rohkem. Varem jäi palju juhtumeid lihtsalt fikseerimata.

