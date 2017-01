Eestis puudub hetkel kiirabikopteri teenus. Olukord võib aga peagi muutuda – loodud on MTÜ Eesti Kiirabikopter, mis tegeleb teenuse teadvustamise ja arendamisega.

Äärmisel vajadusel teostavad hädaabi meditsiinilende Politsei- ja Piirivalve lennusalga kopterid. Need täidavad aga riiklikult erinevaid ülesandeid ja juhul, kui ressurssi soovivad kasutada korraga mitu jõustruktuuri, ei pruugi meditsiiniteenus olla prioriteediks.

Olukorra parandamiseks ühendasid viis ettevõtlikku lennundustaustaga meest jõud ja lõid MTÜ Eesti Kiirabikopter. Hetkel ei osutata küll veel kiirabikopteri teenust, kuid käsil on teenuse teadvustamise ja arendamise faas, kirjutab Kuulutaja.

„Esmalt on vaja kokku viia asjast huvitatud pooled ja teadvustada kiirabikopteri teenuse olemusest nii rahvast kui ametnikke, samuti riigikoguliikmeid,” rääkis ürituse üks eestvedajatest Martin Noorsalu, kes on karastada saanud Afganistanis sõjaväekopteri piloodina. Noorsalu sõnul on hetkel probleemiks rahaliste vahendite leidmine, et sellist teenust üldse idee kavandist edasi arendada.