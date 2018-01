Kiireima farmeri eesmärgiks on jõuda Tokyo olümpiamängudele

Šveitslane Patrik Wägeli alustas oma sportlaseteed orienteerujana, jõudes sel alal välja Šveitsi meistritiitlini ja kuuludes riigi noortekoondisse. Nüüd on ta ümber kvalifitseerunud tipptasemel maratonijooksjaks, kelle unistuseks on võistelda 2020. aasta olümpiamängudel.

” Väikesed eesmärgid toovad väikese edu, need ei tee sind tegelikult kiiremaks ega paremaks. Patrick Wägeli

Milline näeb välja päev mehel, kes töötab täiskohaga – farmeri ja kindlustusagendina – , jookseb 220 km nädalas ning ületas oktoobris 2018. aasta Euroopa meistrivõistluste maratoni kvalifikatsiooninormi kahe ja poole minutiga?

„Treenin suure eesmärgi nimel ja tean, et saavutan selle ainult siis, kui paikapandud plaanile kindlaks jään ja planeeritud treeningud ära teen,“ ütleb Wägeli Datasport.com-ile antud intervjuus.

Farmi, kus olenevalt aastaajast töötab 2-7 palgalist, peab Patrcik Wägei isaga kahasse. Iga töötaja koormuseks on nädalas umbes 55 töötundi. „Mina töötan osaajaliselt farmis ja osaajaliselt kohalikus kindlustusfirmas kindlustusagendina,“ selgitab maratoonar.

Pääsu Euroopa meistrivõistlustele lunastas ta tänavu oktoobri lõpul Frankfurdis, joostes oma kuuenda võistlusmaratoni ajaga 2:17.02. (Võrdluseks: maailmarekordi 2:02,57 jooksis aastal 2014 Berliinis Deniss Kimetto).

Ise selgitab Patrick Wägeli oma edu nii: „Olen viimasel kahel aastal spordile enam aega pühendanud, kuid juba 2014. aastal suurendasin treeningmahtu 50 protsendi võrra ning sobitasin treenimise ja sportimise paremini kokku. Olin kindel, et need muutused aitavad mul kiiremini joosta.“

” Rasketel ja pikkadel treeningutel on mõtet ainult siis, kui vahepeal ka puhkad ja treeningud vaheldusrikkana hoiad. Patrick Wägeli

Peamiseks faktoriks, mis tema tulemusi aga parandanud on, peab mees eesmärgile keskendumist – selleks, et püstitatud eesmärk saavutada, tuleb teha kõik, mis võimalik. Samuti peab tema arvates olema julgust seada suuri eesmärke. „Väikesed eesmärgid toovad väikese edu, need ei tee sind tegelikult kiiremaks ega paremaks,“ on Wägeli veendunud.

Tema tööpäev kestab tavaliselt kella kuuest hommikul õhtul poole seitsmeni, selle aja sisse mahub ka üks kuni kolm treeningsessiooni. Päevaplaan on sportlasest farmeril põhijoontes selline:

06.00 – lehmade lüpsmine ja hobuste söötmine

07.15 – hommikusöök

07.30 – kündmine, külvamine, väetamine ja teised põllutööd

10.00 – 17 km pikkune kestvusjooks ja jõutreening

12.15 – lõunasöök

13.15 – töö kontoris, kohtumised klientidega

14.30 – põllutööd

17.15 – intervalltreening, teine kestvusjooksutrenn või mingi alternatiivne treening

„Rasketel ja pikkadel treeningutel on mõtet ainult siis, kui vahepeal ka puhkad ja treeningud vaheldusrikkana hoiad. Trenn peab olema vaid nii raske, kui suurt koormust keha ja vaim on valmis kandma. Soov olulistel võistlustel hea tulemuse nimel kannatada peab säilima,“ avaldab Patrick Wägeli oma edu salanipi.

Farmerist maratonijooksa tegemistel saadi silma peal hoida tema veebilehe ja Facebooki lehe vahendusel.

PATRICK WÄGELI EESMÄRGID MARATONIS

2018 – joosta alla 2:17.00

2019 – joosta alla 2:15,00

Kevad 2020 – täita olümpiamängude normatiiv



Allikas: 2017 – joosta alla 2:20,00 (täidetud)2018 – joosta alla 2:17.002019 – joosta alla 2:15,00Kevad 2020 – täita olümpiamängude normatiivAllikas: Patrick Wägeli koduleht Fastest Farmer