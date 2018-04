Kiisa kandis võivad tegutseda salakütid, ringi liigub kuulihaavadega metskits

Metskits. Foto on ilustratiivne.

Eesti Metsloomaühingule saabus täna teade Harjumaalt Kiisa alevikust, et Lepa tänaval ühe maja aia taga seisab kolme kuulihaavaga metskits.

On üldteada, et jahikalendri järgi ei ole praegu jahihooaeg, seega on tegemist salaküttimisega.

"Palusime teatajal helistada keskkonnainspektsiooni infotelefonile 1313. Teavitasime ka ise keskkonnainspektsiooni ning veterinaar- ja toiduametit," teatab ühing oma Facebooki lehel.

Ametiasutused saatsid kohale jahimehe, kes kitse metsa ajas ning teda seal tõenäoliselt hukkamise eesmärgil tulistas. Kuid infotelefonilt 1313 vastati ühingu pärimisele, et jahimees looma siiski maha ei lasknud ning too jooksis minema.

Eesti Metsloomaühing palub olukorra selgitamiseks ühinguga ühendust võtta inimestel, kes kohapeal viibisid ja loomast ka fotosid tegid.

Ühingu kontaktandmed: e-post info@metsloom.ee, telefon 5632 2200.