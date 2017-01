SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele laekus tähtajaks 57 taotlust, millega soovitakse toetust tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks kokku 41,5 miljonit eurot. Projekte esitati üle kogu Eesti.

Töid soovitakse teha erinevas mahus, nii jäävad ka soovitud toetussummad vahemikku 2 miljonist kuni 15 tuhande euroni. KIK hindab taotluste vastavust toetuse andmise aluseks olevale määrusele. Toetuse saajad selguvad mais.

Toetuse andmise eesmärk on korrastada vananenud tänavavalgustuse taristut, mille tulemusel väheneb tänu kaasaegsele valgustile ja juhtimistehnoloogiale energia kasutamine. Toetuse andmise tulemusest saavad eeskätt kasu kohaliku omavalitsuse elanikud.

Toetust sai taotleda kohaliku omavalitsuse üksus või äriühing, mis kuulub sajaprotsendiliselt ühele või mitmele kohaliku omavalitsusele, kellele kuulub tänavavalgustus. Ühe kohaliku omavalitsuse üksuse kohta on taotlusvoorus võimalik rahastada 80 kuni 1500 tänavavalgustuspunkti renoveerimist. Toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 3 miljonit eurot. Toetuse minimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 35% ja maksimaalne 80%.

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 energiatõhususe meetmest „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” ning raha selleks eraldatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Toetusmeetme töötas välja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti.