Kilo teravilja tootmiseks kulub 2000 liitrit puhast vett

Pilt on illustratiivne Foto: Marianne Kuusk

Täna toimub Tallinna Tehnikakõrgkoolis veepäev. Eestist on saanud viimase 10 aasta jooksul teravilja eksportiv maa. Eestis kasutame vett põllusaaduste tootmisel ja ekspordime põllusaadusi. Uuringute tulemusel on selgunud, et 1 kg teravilja tootmiseks kulub 2000 l puhast vett, seetõttu saab vilja eksporti nimetada ka vee ekspordiks.