Kired Narva haigla lasteosakonna sulgemise ümber on taas lõkkele löönud

2016. aastal õnnestus linnaelanikel Narva haigla lasteosakond sulgemisest päästa. Nüüd aga on see küsimus taas päevakorrale kerkimas, kuna haigla juhtkond on võtnud vastu otsuse osakond alates 1. juunist raha kokkuhoiu eesmärgil neljaks kuuks sulgeda.

“Lasteosakonnas on 20 voodikohta, aga kui seal viibib kahe suvekuu jooksul ravil keskmiselt kolm ja pool last, siis on selge, et kogu struktuuri ülal pidada ei ole ratsionaalne,” selgitas SA Narva Haigla juhatuse liige Olev Silland Põhjarannikule.

Sillandi sõnul viiakse töö lastega seniks, kuni lasteosakond on suletud, üle teraapiaosakonda. See tähendab, et lapsi hakatakse ravima koos täiskasvanutega, ning see lastevanemaid ei rahulda.

