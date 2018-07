Kired Võisiku hooldekodu euromiljonite ümber: juhid kahtlustavad, et neid püütakse pankrotti ajada

Suurejooneliselt alanud ehitusbuum Võisiku Kodu rajamiseks päädis eelmise aasta 8. novembril politsei haaranguga.

Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhtidel on praeguseks tekkinud kahtlus, et neid püütakse meelega pankrotti ajada – ainuüksi viimase aasta jooksul on hooldekoduketi Südamekodu rajajad püüdnud mitu korda Lõuna-Eesti Hooldekeskust ära osta ja seda küllalt madala hinna eest