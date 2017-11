Kirgi “Aktuaalse kaamera” uutmises põhjustas kiirustamine ja kogemuste vähesus

Kuigi muudatuste valulisus on välja kumanud toimetuse töötajate sotsiaalmeediapostitustest, on töötajad kokku leppinud, et kitsaskohad lahendatakse toimetuse sees ja avalikult neid ei kommenteerita. Miks muutused ühe toimetuse töökorralduses on saanud meediasündmuseks, selgitab ERRi juhatuse liige Riina Rõõmus.

"Uudistetoimetuse uued juhid hakkasid hooga tööle, kuid kahjuks ei läinud kõik nii nagu plaanitud. Põhjuseks kiirustamine ja kogemuste vähesus. Samas tean, et suudame oma vigadest õppida. Kahju muidugi, et see õppetund pidi paljudele inimestele nii valus olema. Aga loodan siiralt, et tuleme sellest olukorrast välja targemate ja tugevamatena. ERRi juhatus usaldab oma inimesi ja toetab neid."