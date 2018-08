KIRIK AVAS KAUBAMAJA | Raha kogutakse sauna ja jõusaaliga pühakoja rajamiseks

Rakveres tegutsev Karmeli kogudus teatas, et avas oma ruumides... kaubamaja. Täpsemalt: „Rakvere Karmeli kogudus avab 6.-11.augustil „Karmeli kaubamaja” uksed ning ootab kell 11-16 kõiki uudistama ja leidma endale vajalikku teise ringi mööblit ja riideid. Kogu müügist saadud tulu läheb uue kiriku ehituseks.”

Varem on Maaleht kirjutanud sellest, et Karmeli koguduse eestvõttel kerkib Rakverre sauna ja jõusaaliga umbes miljon eurot maksev kirik. Ligi 200 liikmega Karmeli vabakogudus peab selle rajamist enesele jõukohaseks, sest 1933 aastat pärinev tänane pühakoda on huviliste hulgale väikeseks jäänud ja täielikult amortiseerunud.

Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen selgitas ettevõtmise sisu: „Sellise suure projekti juures on alati süda tänulik iga kaaspanusatja-kaasaelaja eest. Oleme kogu uue hoone ettevalmistusprotsess juures kogenud väga toredat kaasas olemist.” Sama eesmärki teenib ka „Karmeli kaubamaja”.

Pastor lisas, et Rakveres müügil olev kaup pärineb Ameerika Ühendriikidest „Kaup, millega sooviti samuti meie suurde unistusse oma panus anda, on tulnud USAst, kus kohalikud inimesed panid kokku ühe merekonteinerjagu mööbli- ja riidekaupa. Suve jooksul oleme juba mitmel korral avanud “Karmeli kaubamaja”, et pakkuda siis ka sedalaadset panustamisvõimalust kõigile soovijatele. Sel korral oleme oma hoone uksed avanud tervelt kuueks päevaks!”

Tänaseks on uue kogudusehoone eelprojekt valmis ning ehitusluba käes. „On lootust, et viimased projekteerimise “pintslitõmbed” saavad tehtud sügisel. Eks ehitusturg on hetkel muidugi väga “tuline”, aga loodame, et uue aasta alguses saame reaalse ehitustegevusega alata ning peagi rõõmustab ja kaunistab meie uus hoone nii kogudust kui kogukonda,” unistas Kotiesen.

Kuidas aga põhjendab pastor kaubamaja avamist nimelt kirikus. Teatavasti kihutas ju Kristus kaubitsejad-rahavahetajad kirikust välja.

Kotiesen: „Selle loo rõhuasetuse kese ei ole mitte “mida teha või mida mitte teha”, vaid “millise tagamõttega me asju teeme”. Nii meiegi peamegi ikka ja jälle oma tegevused ning motiivid üle vaatama, et vahendist ei saaks eesmärk!”