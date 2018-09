Kivivana kutsub kivihiide puid istutama

Nüüd sügisel seal vahepeal lopsakaks kasvanud umbrohtu tõrjumas käies avastasin aga, et suvel on keegi tore inimene käinud seal ja iseseisvalt veel mõned puud sinna juurde istutanud. Nii et seis on nüüd juba + 32!”

Korraldajad paluvad talgupäeval enda või oma kollektiivi, pere või seltskonna nimelise puu istutamise soovist võimalikult ruttu teada anda e-postile ennkaiss@gmail.com , sest istutusaukude arv on piiratud. Eriti teretulnud on need, kes ise oma lemmikpuu istikutega kohale tulla kavatsevad.

„9 kuu pärast tuleb meie Kivihiide külla ka Eesti kõige tähtsam tuli - Tuletulemine 2019,” rõõmustab Kivivana kuuldes uudist, et Kivihiide jõuab Jaanipäeva paiku ka Ida-Virumaad läbiv laulupeotuli.