Klaperjaht tontlikele neutriinodele

Kui te seda lugu juhtute lugema, läbib iga selle loo sõna sekundis sada miljardit tontlikku osakest. Täpselt sama tihedalt kihutavad nad valgusele lähedase kiirusega läbi teie keha iga ruutsentimeetri, pealaest jalatallani. Ja nii kogu elu.

Ent erinevalt näiteks röntgenikiirguse footonitest ei mõjuta need neutriinodeks nimetatud osakesed teie geene ega kogu elu karvavõrdki. Kui te just ei juhtu olema osakestefüüsik või kosmoloog, kes tahab kirjeldada kogu algosakeste paljusust, kogu universumit ühe grandioosse mudeliga, mida nimetab salamisi suureks ühendteooriaks, avalikult aga Standardmudeliks (kuna see on teoreetikute jumalus, eirakem siin keelereegel ja kirjutagem suure algustähega).

Ometi erutab neutriino uudishimuliku inimese meelt oma sõltumatusega.