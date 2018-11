Kodanikupalk või maksusoodustused maaelanikele, ütle sõna sekka!

#kuidasmekestame arutelusari ning ideekorje on algatatud ajendatuna teadlaste ennustustest, et lähimatel kümnenditel jätkub Eestis rahvaarvu oluline kahanemine. Statistikaameti prognoosi järgi kahaneb aastaks 2040 rahvastik igas Eesti maakonnas, välja arvatud Harju- ja Tartumaal.

„Teame, et eestlasi jääb vähemaks, kuid me ei mõtle strateegiliselt, mida see tähendab, kui aastaks 2100 on meid 800 000,” selgitas kogukondlike arutelude koordinaator Maris Jõgeva. „Kuidas me saaks oma elu nii korraldada, et neid trende natuke muuta või kohaneda. Ühtepidi me ei taha, et inimesed läheksid kogukondadest ära, teisalt kas oleme piisavalt avatud, et teisi vastu võtta? Kas oleme valmis looma paremaid tingimusi, et jääda?”

Oktoobris ja novembris on otsinud vastuseid kogukonnad üle terve Eesti, arutelusid on toimunud enam kui 20 ning nende tulemusena on juba kokku kogunenud poolsada lahendusideed. Selgunud on üllatavaid asju.

„Rändeteemaline diskussioon maandub palkadevahelisele ebavõrdsusele, mis sunnib inimesi kodukohast mujale rändama. Mitte pole hirm, et pagulased hakkavad Eestit üle võtma,” tõi Jõgeva näite. „Sündivuse puhul pole jutt sellest, et peaks olema rohkem toetusi, vaid paindlikum korraldus.” Paljuski taanduvad lahendused regionaalpoliitika olemasolule või selle puudumisele.