KODUKANDI KUULSAIM RAAMATUKOGUHOIDJA | Leia üles, kes ta on!

Virtuaalnäitus „Sajandi raamatukoguhoidjad“on vaadeldav nii arvutis kui mobiilis, kaardirakendus annab suisa piirkondliku ülevaate.

See on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kingitus Eesti riigi 100. sünnipäevaks. Varamu loomise eesmärgiks oli raamatukoguhoidja ameti tutvustamine ja väärtustamine, näidates muutusi Eesti raamatukogudes karismaatiliste raamatukoguhoidjate kaudu. Välja on pandud nende koguhoidjate lood, kelle panus jääb 20. sajandisse.