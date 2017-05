Koeru volikogu lükkas valitsuse ettepaneku sundusliku liitmise kohta tagasi

Eile õhtupoolikul kogunenud Koeru vallavolikogu lükkas tagasi Vabariigi Valitsuse sundliitmise määruse ettepaneku põhjendusega, et Koeru ja Rakke vald on sõlminud vabatahtliku ühinemislepingu Piibe vallaks.

Volikogu oli seisukohal, et sundliitmise tulemusel moodustuvas vallas teenuste tase pigem Koerus langeb, mis on teravas vastuolus haldusreformi seadusega.

Koeru vallavolikogu tegi sama otsusega ettepaneku Vabariigi Valitsusele võtta arutlusele ja kinnitada Koeru ja Rakke valla vabatahtliku ühinemisega moodustunud Piibe vald. “Täna on Koeru ja Rakke vallavolikogu vastavalt seadusele sõlminud liitumislepingu, mida Rahandusministeeriumi ametnike otsusega valitsusele otsustamisele ei suunata,“ selgitas olukorda Koeru vallavolikogu esimees Külvar Mand, kelle sõnul kaalutakse olukorra lahendamiseks kohtusse pöördumist.

Samuti juhtis Mand tähelepanu, et ka Riigikohus on haldusreformi põhiseaduspärasuse hindamisel rõhutanud, et vabariigi valitsus ei pea lähtuma ainult valdade miinimumsuuruse kriteeriumist vaid kaaluma, kas omavalitsus suudab oma ülesandeid nõuetekohaselt täita.

Arvestades, et Koeru ja Rakke valla tulumaksulaekumised on viimastel aastatel kasvanud keskmiselt seitsme protsendi võrra, on vabatahtliku ühinemise tulemusel tekkiv Piibe vald oluliselt võimekam kui ebaloomuliku territooriumi ja nõrkade allkeskustega Järva vald. Sundliitmise korral teenuste tase Koeru vallas pigem halveneb ja halduskulud kasvavad, mis riivab otseselt Koeru valla elanike huve ja Haldusreformi seaduse eesmärke.

Koeru vallaelanike arvamuse väljaselgitamiseks on Koeru vallas läbi viidud kaks rahvaküsitlust. Detsembris 2016 vastas 80 protsenti hääletusel osalenud vallaelanikest eitavalt Koeru valla liitumisele loodava Järva vallaga ning käesoleva aasta märtsis soovis 55% vallaelanikest Koeru liitumist Rakkega vallaga.

Koeru vallavolikogu on haldusreformi käigus märtsis 2016 teinud ettepaneku kõigile Järvamaa omavalitsustele üheks omavalitsuseks, kuid Koeru vallavolikogu ettepanek ei leidnud teiste omavalitsuste poolt toetust.