Eestis algasid kõnelused Euroopa Liidu maaelu arengu toetusmeetme LEADER tuleviku kujundamiseks aastateks 2021-2027 juba möödunud aastal.

Ühe suurima murekohana toodi välja, et hoolimata Euroopa Komisjoni otsusest kasutada maapiirkondade arendamiseks LEADER-meetodil lisaks Euroopa Põllumajandus- ja Kalandusfondile ka Euroopa Regionaalarengu- ja Sotsiaalfondi vahendeid ehk nn multifonde, ei saavutatud seda mitmetes riikides sealhulgas ka Eestis.

Kahjuks jäi sellisel viisil kasutamata mitmeid võimalusi maapiirkonna terviklikuks arendamiseks ühe eduka meetodi abil. Eesti liitumist multifondide rakendamisega ootame programmperioodiks 2021–2027. Samas tuleb nentida, et multifondide rakendamine ei ole lihtne ja see on ainult siis võimalik, kui erinevate ministeeriumite ametkonnad teevad omavahel sisulist koostööd.

LEADER on kogukondlikul algatusel põhinev toetusprogramm, mille peamine eesmärk on kogukondade tugevdamine ja mida rakendatakse 3 sektori partnerlusel põhinevate kohalike tegevusgruppide kaudu Euroopas juba 25 ja Eestis 10 aastat. Kohalikud tegevusgrupid soovivad olla tihedas dialoogis kõigi tasandite ametkondadega uue perioodi (2021-2027) LEADER programmi seadusandliku raamistiku kujundamisel.

Deklaratsioonis, mille terviktekst koosneb üheksast punktist, tuuakse esile kohalike tegevusgruppide soov oluliselt vähendada bürokraatiat ja sekkumist kohalike toetusskeemide loomisel. Loodetakse paremaid võimalusi tegutseda oma piirkonna arendusorganisatsioonina ning nähakse, et kohalikke tegevusgruppe ja nende katusorganisatsioone kaasatakse rohkem koostööpartneritena, et ühiselt saaks maaelu arenguks paremaid võimalusi luua.

22.-23. novembril 2016 toimus Tartus Euroopa LEADER Ühenduse poolt korraldatud konverents „Renewing LEADER/CLLD for 2020+; Celebrating 25 years of LEADER in Europe!“, millega tähistati 25. juubeliaastat LEADER programmi rakendamisest Euroopas ning ühtlasi töötati välja parendusettepanekud uueks programmperioodiks 2021-2027.

Konverentsist võttis osa 140 osalejat 25 Euroopa riigist, kes esindasid kohalikke tegevusgruppe, Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide maaeluvõrgustikke ja ministeeriume. Euroopa LEADER olukorra ja tuleviku arutelude alusel koostati Euroopa LEADER ühenduse nimel ka visioon ja deklaratsioon.