Kohalik ostis Läänemaal kaevanduseks plaanitud maatüki ära ning suvitajast soomlane püstitas sinna skulptuuri

Nehatu küla elu ähvardas mõni aasta tagasi dolomiidikaevandus. Asi lõppes kohalike jaoks hästi, kuna kohalike ja valla vastuseisu tõttu kaevandust ei tulnud ja kaevandust plaaninud firma pani maad müüki.

Paar kuud tagasi püstitati Lääneranna valda (varasem Hanila) Nehatu kooli juurde üks kunstiteos – koer ja kaabuga mees tõtt vaatamas. Keegi, isegi naabrid, ei teadnud, miks see seal on, kes selle püstitas ning kellele see on pühendatud, kirjutab Läänlane.

Toimetus palus lugejailt abi skulptuuri autori leidmiseks ning abi saabuski. Läänlasele kirjutas üks inimene, kes oma nime avaldada ei soovi, kuid kes teab, kes on teose autor ja kuidas see Nehatusse tekkis.

Selgus, et skulptuur on Soome kunstniku Ari Liimataise teos. Skulptuur pole veel täielikult valmis ning kevadel viimistletakse veel detaile. Ari Liimatainen on varem teinud koostööd Eesti kunstnikega ja tal on olnud Eestis ka isikunäitused. Liimataise tuttavad ja kunstnik ise suvitavad juba alates 2000. aastast Nehatu kandis.

“See maalapp, kus teos nüüd asub, tuli ära osta, et sinna keegi tulevikus ka mingeid kaevandusi ei plaaniks,” selgitas Läänlasele teose saamislugu teadev inimene. “Ja maaomanikul, kunstniku tuttaval, tekkis mõte, et midagi püsivat ja rahulikku elu sümboliseerivat tuleks sinna ehitada. Võib-olla tulevikus lisatakse sinna veel näiteks naine ja laps, lambad, lehmakene, mis iganes…”