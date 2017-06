Kohalik rahvas kutsus Kalevi staadionil harjutavatele lastele politsei

Neil päevil on Kalevi staadioni vallutanud väikesed peolised. eile häiris nendehilisõhtune harjutamine ümbruskonna elanikke sedavõrd, et kogale kutsuti politsei.

Eile, kolmapäeva õhtul kutsusid Kalevi staadioni ümbruskonna elanikud peoks harjutavatele lastele politsei, sest planeeritust pikemaks veninud proov häiris nende öörahu ja vaikset olemist.

Laulu- ja tantsupeo proovid kipuvad juba paaril-kolmel viimasel päeval igasugustest graafikutest ja ettekavatsetud ajapiiridest väljuma.

Nii pidid ka eile õhtupoolikul kell 19.30 kohale kutsutud lapsed esiteks poolteist tundi oma harjutamisjärge ootama ning eks selle tõttu lükkus kogu ettevõtmine juba vaata et öötundidele. Nimelt on just Kalevi staadion paigaks, kus oma hääleharjutusi, proove ja salvestusi teevad mitte ainult tantsijad, vaid ka laululapsed. Sestap on ajakava tihe ja graafik kipub igast otsast rebenema.

Kohalikul rahval sai sellest ühel hetkel villand, sest kogu tegevus staadionil käis läbi kõva võimenduse ja oli allatuult bussijaamani kenasti kosta. Pärast kella ühtteist õhtul kohale saabunud politseinikud selgitasid seda olukorda staadionil vägesid juhatanud tantsu- ja koorijuhtidele ning proov jäeti katki.

Poolelijäänud proove jätkatakse Kalevi staadionil täna pärastlõunal.