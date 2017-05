Kohalik sõpruskond aitas Kärdla muusikakoolile hulga uusi muusikariistu soetada

Hiiumaal tegutsev sõpruskond Cafe Orientale aitas Kärdla muusikakoolil rohkem kui 3000 euroga osaleda EV100 projektis „Igal lapsel oma pill” ja seeläbi soetada koolile rea uusi muusikariistu.

Café Orientale on aktiivselt osalenud peaaegu kõigil suvistel Kärdla Kohvikutepäevadel. Ning alati on oma ühepäevakohviku tulu annetatud heategevuseks.

2015. aastal peetud „Hipikohviku“ tuluga otsustati toetada Kärdla muusikakooli ja katta nende omaosalus EV100 projektis „Igal lapsel oma pill“ osalemiseks. Kokku kogus sõpruskond pillisoetusfondi 3021 eurot.

Kärdla muusikakooli juhi Arvo Haasma aktiivsel tegutsemisel ja Cafe Orientale toel on mitme aasta jooksul osaletud nii „Igal lapsel oma pill“ kui ka teistes taotlusprogrammides ja soetatud koolile hulganisti uusi muusikariistu.

Nende hulgas on viiul, trompet, tromboon, kitarr, kuus flööti ja nüüdseks ka trummide täiskomplekt.

„Võin öelda, et kõik pillid on aktiivses kasutuses,“ ütles Kärdla muusikakooli juht Arvo Haasma. „Eriti hea meel on meil tromboonist, millele meie hammas üksi poleks peale hakanud. Nüüd harjutab sellega üks noormees, kes on väga tubli!“

Pilliprojekti ühe etapi eduka lõppemise puhul esitletakse kõiki pille sel neljapäeval, 25.mail kell 17 Kärdla muusikakooli saalis. Kohal on ka uus trummikomplekt, mida tutvustab Eesti üks tuntumaid trummareid Toomas Rull.

Selleks, et trummid sügisest kasutusse läheksid, on neil vaja hakata otsima nii õpilasi kui ka õpetajat. „Usume, et leiame mõlemad,“ sõnas Haasma.

„Oleme meie annetatud raha kasutuse ja tulemusega väga rahul,“ lausus üks Cafe Orientale liikmetest Aivar Viidik. „Minul isiklikult on väga hea meel, et hangitud pillide hulgas on ka n-ö bändipille. Eks viitasime sellele ka oma hipikohviku olemusega, et kohalikud noored saaksid end teostada ka levimuusika vallas.“

Kärdla muusikakoolis käib ligikaudu 70 õpilast.

Algatus „Igal lapsel oma pill“ on kutsutud ellu kingitusena Eesti Vabariigi 100. juubeliks. Sünnipäeva tähistatakse 2017. aasta aprillist 2020. aasta veebruarini. Lähem info on leitav veebilehelt ev100.ee.