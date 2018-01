Kohalike omavalitsuste ja audiitorite koostöö muutub tõhusamaks

Foto: (c) panthermedia.net /Thomas Klee

Riigikogus läbis tänasel istungil teise lugemise eelnõu, mis sätestab täiendavad reeglid kohaliku omavalitsuse üksuse majandusaasta aruande täitmisel.

Eelnõu kohaselt tuleb audiitoril kohaliku omavalitsuse majandusaasta auditi aruande koostamisel lähtuda avaliku huvi üksusele kehtestatud aruandevormist.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on tagada, et haldusreformi järgselt teeksid vandeaudiitorid tõhusamalt koostööd omavalitsustega, selleks et kohaliku omavalitsuse volikogu saaks parema ülevaate liitunud omavalitsuste probleemidest.

Audiitori aruandele kehtestatakse samad nõuded, mis kehtivad avaliku huvi üksustele. Aruande praegune vorm ei anna infot, mida kasutajad soovivad, kuna sellest ei selgu, mida kohalike omavalitsuste olulisematest valdkondadest auditeeriti, kuidas seda kontrolliti ja missuguste tulemusteni jõuti.

Muudatuse kohaselt tuleb avaliku huvi üksusele kehtestatud aruandevormi osa „peamised asjaolud“ esitada ka kohaliku omavalitsuse üksuse raamatupidamise aastaaruande kohta koostatavas aruandes. See parandab aruande informatiivset väärtust selle kasutajate jaoks.

Lähtumine standardi ISA (EE) 701 nõuetest aitab oluliselt suurendada aruande informatiivsust ja auditi läbipaistvust.